/664458/تعرف-على-أرقام-ثنائي-الدراويش-بعد-الإنضمام-للمنتخب-الأوليمبي

طالب شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى بإستدعاء ثنائي الإسماعيلى أحمد عيد وعبد الله محمد لمعسكر تحضيرى مفتوح اعتبارا من اليوم ويستمر حتى يوم ١٣ من ديسمبر الجارى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض غمار نهائيات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام ٢٠٢٤.

خاض أحمد عيد مع الإسماعيلى قبل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبى للمرة الثانية هذا الموسم 3 مباريات مع الفريق الأول بواقع 241 دقيقة.

وشارك عبد الله محمد مع إسماعيلى 2001 قبل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبى للمرة الثانية هذا الموسم 8 مباريات أساسى، بنسبة وصلت إلى 88 % وسجل هدفًا فى مرمى فريق فيوتشر.

واكد شوقي غريب المدير الفني علي أهمية المرحله المقبله في توفير عدد من المباريات الوديه لزيادة خبرات اللاعبين في الاحتكاك مع مختلف المدارس الكرويه.

وقال غريب انه حريص علي منح الفرصه لجميع اللاعبين في مختلف الانديه قبل الاستقرار علي الهيكل الأساسي الذي سيتم الاعتماد عليه مشيرا الي ان الجهاز الفني تابع جميع المسابقات التي تضم عناصر المنتخب الأولمبي سواء في الدوري الممتاز او القسم الثاني او بطولة الجمهوريه لمواليد 2001 .وكذلك الحرص على استمرار جميع المسابقات دون توقف

ومن المقرر ان تجري تدريبات المنتخب الأولمبي علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره.

صريحات شوقي غريب

وأشار شوقي غريب إلى أن الوضع في هذا المنتخب يختلف عن المنتخب الأولمبي السابق مواليد 97 الذي شارك في بطولة افريقيا بدون تصفيات وفاز ببطولتها ونجح في بلوغ دور ال8 لأولمبياد طوكيو 2020

واكد غريب ان النجاح الأكبر هو إفراز الفريق لأكبر عدد من العناصر للمنتخب الأول وهو الهدف من جميع المنتخبات التي دون المنتخب الأول وهو ماتحقق مع المنتخب الأولمبي السابق الذي أصبح هناك عدد كبير من عناصره انضمت للتشكيلة الأساسية للمنتخب الأول تحت قيادة كارلوس كيروش.