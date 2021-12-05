/664459/عمرو-مصطفى-فشل-أصحاب-الموسيقى-الراقية-السبب-في-انحدار-الذوق-العام

علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة منع مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو مصطفي على أزمة مطربي المهرجانات مع النقابة

وكتب عمرو مصطفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح».

وتابع: «الآن بعد ثلاثة سنوات من فشلهم حان الوقت الآن لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأن بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب فكرة ستنتهي هذه الظاهره تلقائيا».

عمرو مصطفى يدعم الفنان هاني شاكر

واستكمل عمرو مصطفى حديثه، داعما الفنان هاني شاكر: «طبعا أنا ادعم الفنان الكبير هاني شاكر لأسباب سياسية وليست فنية لأن سياسيًا صورة مصر أهم من أي حد مهما كان جماهيريته ولكن فنيًا يجب الاعتراف أنه لا يوجد بديل لهذه الظاهرة المنحدرة أخلاقيًا وفنيًا و(الحل) هو ظهور البديل».

عمرو مصطفى يعد الجمهور بحل أزمة مطربي المهرجانات خلال الفترة القادمة

واختتم مصطفى حديثه: «وعد في خلال الأسابيع القادمة هيكون البديل في السوق، حبيت بس أثبت حالة بالبوست ده علشان أكون ليا الشرف إني أكون أول واحد فكر في إنقاذ الصورة العبثية في الوسط الغنائي بدون هجوم وانتقاد ولكن بشغل وتعب وتفكير في الخروج من الأزمة».

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».