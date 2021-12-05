الحماية المدنية تسيطر على حريق في محول كهرباء بالإسكندرية

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نجحت رجال الحماية المدينة بالإسكندرية، في السيطرة على حريق اندلع فى محول كهرباء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون إصابات

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بوجود حريق فى شارع رشيد بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وتم إبلاغ الحماية المدينة التى دفعت بسياراتها السيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق بالكامل قبل انتشاره إلي المنطقة السكنية المجاورة دون إصابات.

فصل التيار الكهربائي

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة وإبلاغ شركة الكهرباء وفصل التيار الكهربائى لحين إصلاح الاتلافات ومعرفة سبب الحريق.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عاطل المتهم بقتل ابنته الوحيدة بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع احد الأشخاص، وإنجابها منه طفلا سفاحا، خوفا من أن تجلب له العار، في منطقة الوراق.

علاقة غير شرعية

أوضحت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة كانت ارتبطت بعلاقة غير شرعية بصديق والدها، وأنها لم تخبر أفراد عائلتها حتى حملت منه وأنجبت طفلا سفاحا، فتم الاتفاق على الزواج منه إلا أن الخلافات بدأت تنشب بينهما، وبدأ يشك في نسب الطفل فتركت المجني عليها المسكن، ومكثت في منزل جدها، ثم نشبت بينها وبين والدها مشاجرة ما دفعه لقتلها بسلاح أبيض.

القبض على المتهم

ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم ، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق آخر أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، كواليس العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الطالبية، حيث أتضح أن زوجها قرر التخلص منها في أثناء العلاقة الحميمة بسبب خلافات عائلية بينهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات، أن المتهم موظف استغل وقت إقامته علاقة حميمية مع زوجته وتخلص منها حيث خنقها حتى فارقت الحياة انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات العائلية بينهما، رغم زواجهما منذ 9 أشهر فقط، ونجح المتهم من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة بعد تنفيذ الجريمة وفر هاربًا إلى محافظة بني سويف، لكن أجهزة الأمن نجحت في رصد أماكن اختبائه وألقت القبض عليه وأحيل إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

وأكدت تحقيقات رجال المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الجاني كان على خلاف مع زوجته وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات العائلية، وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وبعد فترة حضرت إلى الشقة وأقاما سويًا حتى نجح من قتلها وقت العلاقة الحميمة وقضى مع الجثمان مدة يومين حتى ظهرت الرائحة الكريهة منه وبعدها قام بالهرب من مسرح الجريمة.

القبض على المتهم

هذا وكانت الأجهزة الأمنية، قد نجحت في إلقاء القبض على المتهم، واعترفا بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.