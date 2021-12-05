الرئيس السيسى يعلن حزمة من الإجراءات التنفيذية فى احتفالية قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، أنه سيتم تضمين المشروعات المنفذة ضمن "مبادرة حياة كريمة" فى جميع المحافظات، لجميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، المتعلقة بذوى الهمم.

وأشار السيسى، إلى إنه سيتم التوسع فى مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، فى التعامل والتواصل مع ذوى الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، فى احتفالية " قادرون باختلاف"، والتى حضرها رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

وقال السيسى، إن قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى، سيننتج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية، التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم وإسهاماتهم فى بناء "الجمهورية الجديدة".

وأضاف الـرئيس، أن جميع الهيئات الشبابية والرياضية، ستوفر برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية.

كما قرر السيسى، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، صياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، فى مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وأعرب عن تقديره لجميع الجهود، التى تبذل فى سبيل خدمة هذا الوطن الغالى، وتحقيق نهضته الشاملة فى شتى المجالات، خصوصًا تلك الجهود المعنية برعاية ودعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة.

وجدد التأكيد على شعوره بالفخر والامتنان، لمشاركته فى تلك المناسبة، التى أضحت تقليدًا يحرصون عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر، وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن، الذى يحتفى خلاله بأبنائه من ذوى الهمم لنستمد منهم الإرادة والعزيمة ونستلهم القدرة على العطاء، والحرص على العمل الدؤوب، من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه، ونحلم به جميعًا، للأجيال القادمة.

وأضاف الرئيس السيسى: "قصة الكفاح والإصرار والإرادة، من أجل بناء دولتنا الحديثة، قابلها العديد من التشابكات والتحديات واجهناها معًا خلال السنوات الماضية، وما زلنا نقف معًا، كتفًا بكتف، ونعمل يدًا بيد، من أجل تخطى كل الصعاب سعيًا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار، كلنا إيمان راسخ بتوفيق الله -عـز وجـل- لمن يتقـن عمله وبأن أعلى مراتب الإتقان، مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا، من ذوى القدرات والهمم وهو ما حرصنا عليه، ووجهنا به مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطنى".

وتابع: "نرى اليوم فى أبنائنا من ذوى الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس، فى سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة".

ووجه السيسى، جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، التى تنفذها الدولة، مضيفًا: "لتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".

ووجه الرئيس حديثه لأسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، قائلاً: "كلمات الشكر والتقدير، لا تفى بما قدمتموه، ومازلتم تقدمونه، من رعاية لأبنائنا من ذوى الهمم وأعلم أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور".

وتابع السيسى: "أود أن أؤكد لكم، أنكم تساهمون بقدر كبير وشأن عظيم، فى بناء هذا الوطن، وتعززون بذلك من قــدرات بنــاء نهضـة أمتنــا واعلموا جيدًا، أنكم بهذا الدور العظيم، أديتم الرسالة، وعظمتم من شأن الأمانة، وتحملتم المسؤولية تجاه واحدة من أهم النعم، التى من الله بها علينا وهى ثروتنا من بناتنا وأبنائنا".

واختتم الرئيس كلمته قائلا: "فى ختام كلمتى، أود أن أعرب لكم، عن بالغ تقديرى واحترامى لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم وعن سعادتى بتواجدى معكم، ولقائكم اليوم متمنيًا لكم كل التوفيق والنجاح، وفقنا الله جميعًا، لما فيه الخير لهذا الوطن العظيم، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".