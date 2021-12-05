محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال إنشاء محطات مياه ومحطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات للصرف الصحى، وذلك لخدمة قرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الأحد، معدلات أداء ونسب تنفيد مشروعات الصرف الصحى الجارية بمركز ومدينة مشتول السوق، والمُقامة بتكلفة 642 مليون جنيه؛ لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين. وطالب المحافظ، المهندس عصام رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عصام عبد الحميد، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع. ومن جانبه، أوضح المهندس عصام عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارى تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 642 مليون جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب /اليوم، و3 محطات رفع صرف صحى بقريتى إبراش وكفر إبراش بتكلفة 200 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحى بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، واستكمال أعمال إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحى مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه.

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