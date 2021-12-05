السيسى يشاهد عرضا رياضيا لذوى الهمم ويلتقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس، لهذه الأنشطة تأتى فى إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوى الهمم. وأكد الرئيس للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوى الهمم أن الدولة بجميع مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، مؤكدا أن حرصه على المشاركة فى هذا التقليد السنوى الهام يعكس اهتمامه الشخصى ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وجميع المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

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