وأضاف "بريقع"، فى تصريح اليوم الأحد، أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم.
ووجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الربان طارق شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها لمواجهة هطول الأمطار ومنع تراكمها، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء قاسم"، والتى تستمر لمدة 5 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار حركة الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار خفيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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