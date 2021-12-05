النشرة المرورية: كثافات بصلاح سالم.. وشارع مراد بديلا عن الجامعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت كثافات مرتفعة عند منطقة المندرة وبعض الأحجام المتفرقة بمحور "كيروسيزمول" للمتجه إلى مناطق أبوقير، وفى الشرقية ظهرت كثافات بشارع المحافظة للمتجه إلى الميدان، وفى الإسماعيلية انحسرت الأحجام فى شارع المدارس، وشهدت القليوبية بعض الكثافات للقادم من المؤسسة والطريق الزراعى وميت نما.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى الزراعى، ومناطق طريق الوحات، والكنيسة، والمنيب، والأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة ومخرج محور سعد الدين الشاذلى نتيجة أعمال التطوير".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع الجامعة وطالب بسلوك شارعى السودان ومراد، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس فى محور التسعين الجنوبى بسبب كسر ماسورة مياه وطالب بسلوك شارع التسعين الشمالى، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام شارع لطفى السيد، وأحمد سعيد، كما ظهرت بعض الكثافات بشارع صلاح سالم وطالب بسلوك محور النصر.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.