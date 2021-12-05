منتدى شباب العالم يوجه دعوة جديدة لمتابعيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودعا منتدى شباب العالم، متابعيه لاختيار أحد المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة. وكتب حساب المنتدى الرسمى: "إذا كان يمكنك اختيار مؤثر واحد لحضور W YF، فمن ستختار؟ ضع علامة على المؤثر المفضل لديك ادناه". يذكر أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

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