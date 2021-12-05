انطلاق منافسات البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات بالأقصر بمشاركة 23 دولة

جدة - نرمين السيد - انطلقت، بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، منافسات الموسم الثالث والعشرين، للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات والتى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية.





وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن. ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن خلال فترة المسابقة والتى تستمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة فى مسابقة البرمجة الجامعية الدولية والتى يشارك فيها أكثر من 25 ألف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم. وعلى هامش المسابقة ينظم القائمون على الفعاليات رحلات ترفيهية للوفود المشاركة تتضمن المزارات السياحية بمدينة الأقصر.

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