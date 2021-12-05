السيسى يتفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل اصحاب...

قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مشاركة سيادته في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف" بتفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لاصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد سيادته اجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى سيادته باعضاء اوركسترا النور والامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد السيد الرئيس لهذه الأنشطة تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وقد أكد السيد الرئيس للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً سيادته أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمام سيادته الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.