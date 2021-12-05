/664453/محمد-صلاح-يتحدث-عن-علاقته-مع-ساديو-ماني-وأسباب-الخلاف-بينهم

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا توجد أي أزمة مع ساديو ماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" علاقتي مع ماني جيدة للغاية، من الممكن أن تحدث بعض الأمور داخل الملعب لأن كل لاعب لديه وجهة نظر خاصة به ويجب أن تحترم".

وزاد "نحترم بعضنا البعض بشكل كبير، ولكن ما ظهر خلال أحد المرات بسبب غضبة أثناء الخروج من ارض الملعب بسبب عدم التمرير له كان أمراً طبيعياً لأننا داخل الملعب كل لاعب يريد مساعدة الفريق بشكل مستمر".

وواصل "نحن لا نلعب من أجل مصلحتنا الشخصية ولكن لصالح ليفربول وللمجموعة ككل، ومؤخراً قمنا بصناعة العديد من الأهداف لبعضنا البعض".

محمد صلاح: اللاعب المصري طموحة محدود.. والمدرب الأجنبي الأفضل لتدريب منتخب مصر

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن اختيار كابتن الفريق مع منتخب مصر يختلف عن إنجلترا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “المدرب في إنجلترا هو من يحدد قائد الفريق، ودليل على ذلك أن يورجن كلوب قرر إعلان فيرجيل فان دايك قائد للفريق بالرغم من التعاقد معه منذ 6 أشهر فقط، وأنا أدعم هذه الفكرة”.

وواصل “في منتخب مصر يختلف الأمر بين حسام البدري المدرب السابق وكارلوس كيروش المدير الفني الجديد، فالمدرب البرتغالي قرر أن يكون القائد باختيارة الشخصي وليست بالأقدمية”.

محمد صلاح مع عمرو أديب

وزاد “أرقام حسام البدري مع حسام البدري كانت جيدة مع منتخب مصر، وهناك مدربين مصريين نجحوا في تدريب منتخب مصر مثل حسن شحاتة، واللاعب المصري بيخاف من المدرب الأجنبي ودي حقيقة”.

واختتم “معظم لاعبي الدوري المصري طموحهم محدود وعارف أن فيه ناس هتزعل مني بس دي الحقيقة، فيه لاعيبة بتدور يكون عندها عربية ومشهورة وبيلعبوا في نادي كبير وعلى كدا بس، لازم اللاعيبة يكون عندها طموح أكبر، لأننا عندنا لاعيبة كبيرة ومهمة”.