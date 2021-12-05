/664462/يعود-بالنفع-على-الصعيد-مقترح-برلماني-بإنشاء-ميناء-جاف-ومنطقة-لوجستية-في-أسيوط

أكدت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أنها تعتزم خلال الأسبوع الجاري، تقديم طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإنشاء أول ميناء جاف في محافظة أسيوط ومنطقة لوجستية، لافتة إلى أنه من شأنه تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع في صعيد مصر.

صفاء جابر عيادة: إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط يعد من المشروعات التنموية الهامة

وقالت جابر، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها تعد دراسة اقتصادية بالتعاون مع عدد من أساتذة كلية التجارة بجامعة أسيوط، تتضمن المزايا والمكاسب الاقتصادية التي ستعود على المحافظة بصفة خاصة وعلى محافظات صعيد مصر بصفة عامة من وراء إنشاء أول ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، والتي يأتي على رأسها هو توفير المئات من فرص العمل للشباب، فضلًا عن تخفيف الضغط على الموانئ البحرية والطرق البرية، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة للدولة وتسهيل عملية نقل وتداول البضائع بين محافظات صعيد مصر.

ولفتت إلى أن إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، يعد من المشروعات التنموية الهامة في صعيد مصر، والتي من شأنها أن تغير خريطة التنمية الصناعية وتعزيز الفرض الاستثمار وإنعاش حركة التجارة، وتقليل معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة للشباب، وسرعة تداول البضائع وتسهيل عمل المستثمرين.وأوضحت أن الموقع المحدد مبدئيًا لإنشاء الميناء والمنطقة اللوجستية على حدود محافظة أسيوط على مساحة 55 فدان.