/664464/الداخلية--مقتل-3-عناصر-شديدة-الخطورة--في-أسوان

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، اليوم الأحد، بعد تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة في أسوان كما نجحت قوات الأمن في القبض على اثنين آخرين بحوزتهم أسلحة نارية، أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام 4 عناصر إجرامية، أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية " قتل عمد" بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وقطع طرق والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادى شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية في أسوان

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بالمنطقة المشار إليها ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر عن ذلك وفاة إثنين من المتهمين وكذا عنصر إجرامي آخر "كان برفقتهم"، هارب من أحكام قضائية من بينها "حكمين بالسجن المؤبد" لارتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "شروع فى قتل، إطلاق أعيرة نارية.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن عاطلا وسائقا لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الصف، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة مركز شرطة الصف مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من استهدافهما وأمكن القبض عليهما حال استقلالهما سيارة نصف نقل بقيادة الثاني، بدائرة مركز شرط الصف، وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، و1،500 كجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.