الفخراني أمام ثقافة الشيوخ: الرقابة انقذتني من الحبس ووجودها مهم 

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استضافت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائية سها سعيد خالد عبد الجليليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب يحي الفخراني فى اجتماع اعلام الشيوخ

الرقابة على المصنفات

وتحدث في بداية الاجتماع الفنان الكبير يحي الفخراني عضو الللجنة مؤكدا خلال الاجتماع اهمية دور الرقابة والرقيب وانه منذ سنوات خرجت موجه تطالب بالغاء الرقابة وهذا الامر اثار الخوف لدي بشدة لان الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور.

وقال الفخراني ان الرقابة لعبة دورا مهم وانقذتني من السجن في احدى القضايا او الدعاوى التي اقيميت ضد فيلم للحب قصة خيرة والرقابة انقذتني من الحبس يالفعل ولولا الرقيبة ك وكانت سيده ويطلق عليها المرأة الحديدة السيده نعيمة حمدي والتي كان لها دورا مهما وكبيرا وبالفعل هي من انقذتني من الحبس.

وتابع الفخراني قائلا " الرقيب له دور مهم لحماية الفنان ولكن لابد ان يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء وان يكون الرقيب مصري قوي ، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده.

وبدوره اكد خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة اهمية الرقابة مستعرضا دور الرقابة قائلا ان المجال الذي تعمل به الرقابة غريب فالرقابة نعمل مع الفنانين والطربين والراقصات والمحلات اي دي جي اي فرح في اي مكان لابد أن يحصل علىتصريح من الرقابه وهو دور شديد الغرابه ولا نعرف سببه منذ انشاء الرقابة حتى الان هي رقابة مركزيه بها ١٠٠ موظف ولا اعرف السبب في كل المحافظات.

وناقشت اللجنة خلال اجتمعها اهمية تفعيل دور الرقابة لمواجهة الاسفاف وبعد محاولات تشويه الذوق المصري والموجات التي ظهرت مؤخرا مع الحفاظ على رؤية الفن وحرية التعبير.

وكانت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة استضافت في اجتماعاتها السابقة وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم وناقشت ابرز القضايا الثقافية واستراتيجية الثقافة 2020/2030.