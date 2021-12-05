نقابة الموسيقيين تحذر عمر كمال من نشر فيديوهات له على السوشيال ميديا..«تفاصيل»

/664467/نقابة-الموسيقيين-تحذر-عمر-كمال-من-نشر-فيديوهات-له-على-السوشيال-ميدياتفاصيل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا جديد توضح من خلاله موقف مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال من الأزمة المنسوبة إليه، خاصة بعدما تقدمت النقابة بطلب إحالته للتحقيق.

تحيا مصريرصد مستجدات أزمة عمر كما مع نقابة الموسيقيين

وجاء بيان نقابة الموسيقيين على النحو الآتي: كلف الفنان هاني شاكر الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها، بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه».

تحذيرات النقابة لعمر كمال بعد أزمة «تمور وحليب»

وتابعت النقابة في بيانها محذرة عمر كمال: «وحذرت النقابة عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح والإلتزام بالسلوك المناسب حيث ماتم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استيياء النقابة والراي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري، ومن جانبه أكد عمر كمال على الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى.

واختتم البيان : "تقرر توجيه انذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية للنقابة وحالة التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الوارده في القانون رقم 35 لسنة 1987 وتعديلاته".

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش".

عمر كمال يعلن تصالحه مع النقابة

هذا عمر كمال في وقت سابق، انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين والتي نتجت عن تصريحاته الأخيرة التي وصفها الفنان بـ المحرفة، وهي أنه قام بتغيير مهرجان “بنت الجيران” لأنها أرض مقدسة لا تناسب كلامات الأغنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: “النهاردة كل الإدارة حققت معايا وسمعوا وجهة نظري، وتم نفى كل التهم ضدي لأن مكنش فيه أي دليل إني عملت ده، وهيصدر بيان بكرة بالكلام ده، وهاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك، وعايزك تكبر صورة مصر معانا”.

وأضاف: «قالي كمان مش عايزك ترقص على المسرح لأن أنت مش محتاج معاك فرقة، مش عايزك تكون صورة وحشة خارج مصر لأن أنت عندك جمهور عايزينك تكون صورة كويسة».