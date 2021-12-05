/664469/الرئيس-الأب-تعاطف-إنساني-جارف-مع-أصحاب-الهمم-وذوي-الاحتياجات

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة من التعاطف الإنساني الجارف مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات، وذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي حضرها صباح اليوم، واستمع فيها إلى مجموعة من التجارب الرائدة والملهمة لأصحاب الهمم.

الرئيس الإنسان

رصد دوت الخليج حالة من التفاعل والتلاقي في المشاعر والأفكار بين الرئيس السيسي والحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حرص الرئيس على أن يستمع إلى كافة مطالب وأمنيات الحضور في الاحتفالية، مع توجيهات مباشرة وصارمة بتنفيذ مطالب الشباب والفتيات بخلاف إعلان حزم من الدعم والمساعدة وتقديم العون لذوي الهمم.

وقد رصد العديد من الخبراء والمراقبون للعديد من ملفات التضامن الاجتماعي والدعم لمختلف فئات الشعب، حالة من التعاطف الرئاسي الكبير مع العديد من الشخصيات البسيطة وأصحاب المطالب من عموم الشعب والجمهور، فلا يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن لقاء المواطنين ودراسة احتياجاتهم، سواء في مدن ومحافظات وآخرها أسوان، أو في ملتقيات ومؤتمرات كقادرون باختلاف أو في الشوارع والطرقات والمحاور التي يتفقدها الرئيس السيسي.

إجراءات تاريخية

على مدار العقود الطويلة الماضية، لم تهتم الدولة بحقوق ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، قدر اهتمامها وتحركها وانشغالها بالملف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد عاين الشعب المصري اليوم، رغبة وأصرار قوي لدى الرئيس السيسي في وضع المزيد من البرامج والخطط للعمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود تمكين جزء لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

التحركات التي يقوم بها الرئيس السيسي دوما ماتكون عملية وسريعة وقابلة للتحقق، انتصارا لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، فقد وجه اليوم بتضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى جميع المحافظات، بكافة المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم.

ضمان حقيقي

يتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات ويصدر التوجيهات التي تعكس حالة من الدعم الحقيقي والفعال لكل من ينتمي إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا يلجأ إلى منهج المميزات الوقتية والمكتسبات السريعية لصالحهم.

وإنما يستهدف الرئيس السيسي إحراز حالة من الضمان والأمان الممتد لسنوات طويلة مقبلة لأصحاب الهمم، ومنه التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين باليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة في التواصل مع ذوى الهمم لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية، وقيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الاعمال الدرامية والثقافية التى تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة، بخلاف قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية.

محطات مضيئة

استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون ظهيرا وسندا حقيقيا وداعما لذوي الإعاقة وأصحاب الهمم على مدار السنوات الطويلة الماضية، ففي أكتوبر 2016، كرم الرئيس السيسى أبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية والعسكرية، وقام الرئيس باستقبال الأبطال بنفسه، وفي يناير 2020 أقيمت دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020» داخل ملعب الدفاع الجوى، تحت رعاية الرئيس السيسى، وضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص.

كما حرص الرئيس السيسى في سبتمبر 2021 على تكريم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بقصر الاتحادية، كما تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة

المشهد الإنساني الرائع للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، والذي حرص خلاله على الحديث والتلاقي والتفاعل مع مطالب أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يكن هو الاهتمام الرئاسي الفائق الأول من نوعه في هذا الصدد، وإنما يملك الرئيس السيسي رصيدا هائلا من الانتصار لذوي الاحتياجات الخاصة، واللذين يشعرون لأول مره في وطنهم مصر بأن مساعي تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم، غير مسبوقة، وتليق بكونهم أحد أهم مكونات الانطلاق نحو الجمهورية الجديد الواعدة.