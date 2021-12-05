/664470/محمود-وادي-يقود-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-مانياما

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة مانياما في إياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل في كينشاسا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - نبيل دونجا

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة.

حقق بيراميدز الفوزعلى مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفريق للدور القادم.

تشكيل بيراميدز في لقاء الذهاب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي