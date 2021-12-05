/664473/عمر-مرموش-يواصل-التألق-بالدوري-الألماني-ويسجل-هدف-لصالح-شتوتجارت-فيديو

أحرز عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، الهدف الأول لصالح فريقه في شباك هيرتا برلين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن عمر مرموش أن يسجل الهدف الأول لصالح شتوتجارت في شباك هيرتا برلين، ضمن مباريات الجولة رقم 15 للدوري الألماني.

يذكر أن عمر مرموش أصبح من العناصر الأساسية لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع ساديو ماني.. وأسباب الخلاف بينهم

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا توجد أي أزمة مع ساديو ماني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" علاقتي مع ماني جيدة للغاية، من الممكن أن تحدث بعض الأمور داخل الملعب لأن كل لاعب لديه وجهة نظر خاصة به ويجب أن تحترم".

عمر مرموش

وزاد "نحترم بعضنا البعض بشكل كبير، ولكن ما ظهر خلال أحد المرات بسبب غضبة أثناء الخروج من ارض الملعب بسبب عدم التمرير له كان أمراً طبيعياً لأننا داخل الملعب كل لاعب يريد مساعدة الفريق بشكل مستمر".

وواصل "نحن لا نلعب من أجل مصلحتنا الشخصية ولكن لصالح ليفربول وللمجموعة ككل، ومؤخراً قمنا بصناعة العديد من الأهداف لبعضنا البعض".