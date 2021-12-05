بعد مشاركتها باحتفالية «قادرون باختلاف»..رامي رضوان لدنيا سمير غانم: «ملاك وسط ملايكة»

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حرص الإعلامي الشهير، رامي رضوان، على دعم زوجته الفنانة المتألقة دنيا سمير غانم، بعد مشاركتها في احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي أتى تحت عنوان «قادرون بإختلاف».

دوت الخليج يرصد رسالة رامي رضوان لدينا سمير غانم بعد مشاركتها في احتفالية قادرون بإختلاف

وكتب رامي رضوان، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ما شاء الله حبيبتي، ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر، ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك، ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يارب».

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

إنطلاق مبادرة قادرون بإختلاف بتغطية من إيمان الحصري

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

وقدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.