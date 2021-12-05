شكرى يتوجه إلى السنغال للمشاركة فى أعمال منتدى داكار الدولى  

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى جمهورية السنغال من أجل المشاركة فى أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولى حول السلم والأمن فى إفريقيا، والتى تستضيفها العاصمة السنغالية داكار على مدار يومين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المنتدى يعقد تحت رعاية الرئيس السنغالى ماكى سال وبمشاركة وزراء وكبار مسؤولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلى العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى تحت عنوان "تحديات استقرار وبزوغ إفريقيا فى عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا".

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