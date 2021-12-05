تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الإيدز للتماشى مع الاستراتيجية العالمية

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمى للإيدز، فى نسخته الثالثة والثلاثين، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز، فى مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مصر من الدول ذات معدل الانتشار المنخفض فى الإصابات بعدوى مرض نقص المناعة البشرى.

وتابع عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة والقضاء على فيروس نقص المناع البشرى نهائيَا، من خلال توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوعية والمشورة الصحية والنفسية والفحص المعملى والأدوية المضادة للفيروس والمتابعة الإكلينيكية والمعملية بالمجان، لجميع المرضى وفى سرية تامة، لافتًا إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز لضمان نشر المعلومات الصحيحة ورفع الوعى المجتمعى الخاص بالمرض على الرابط التالى: www.nap.mohp.gov.eg.

وأضاف أن الوزارة حرصت منذ بداية جائحة كورونا، على ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية لـ المتعايشين المصابين بمرض نقص المناعة البشرى، والذى يتطلب توفير الرعاية الإكلينيكية والعلاج مدى الحياة بهدف تقليل فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد أن الوزارة حرصت على تأسيس البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى، عام 1986، بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدنى، مما يساهم فى تقليل فرص العدوى، بالإضافة إلى التوسع فى توفير الخدمات الجراحية والطبية للمتعايشين من خلال التعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لضمان توفير خدمات طبية خالية من الوصم والتمييز.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجى، إن الاستجابة الوطنية للإيدز، شهدت تقدمًا ملحوظًا فى توفير جميع الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومى لضمان استمرارية توفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية بالمجان، أكثر من شهر لتقليل احتمالية التعرض لعدوى فيروس كورونا، وذلك رغم معاناة بعض الدول من نقص ملحوظ فى توافر أدوية مرض الإيدز، بالإضافة إلى دور مصر الرائد فى تقديم المساعدات الطبية إلى الدول التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الإصابة خلال ذروة الجائحة.

وأشار غنيمة إلى أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدنى، لضمان استدامة توفير الخدمات الخاصة بالوقاية وعلاج الإيدز، بالإضافة إلى ابتكار نهج يتخطى التحديات التى يواجهها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى، أن التدريب والتعليم الطبى المهنى لجميع الأطقم الطبية وفرق التمريض والأطباء من الصيادلة، ساهم فى الحفاظ على معدلات الإصابة المنخفضة بمرض نقص المناعة البشرى، لافتًا إلى أن جائحة كورونا، أظهرت الدور الفعال لمستشفيات الحميات فى مواجهة الجائحة، إلى جانب دورها القوى فى مكافحة مرض الإيدز.

فيما أوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة، التى تعتمد على توفير أدوية مرض نقص المناعة البشرى للمصابين، من خلال توفير جميع الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومى، لتوفير العلاج للمصابين، منوهة إلى خدمات الخط الساخن عبر الأرقام 33152802 و33152801 و08007008000، لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس نقص المناعة البشرى.

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بجهود الدولة فى التصدى لمرض نقص المناعة البشرى، وتوفير جميع سبل الوقاية وخدمات العلاجية والدوائية، بالإضافة إلى دورها الرائد فى توفير فرق المشورة والدعم النفسى للمصابين وأسرهم، كما اتسع هذا الدور ليشمل حاملى المرض من اللاجئين والمهاجرين لضمان التغطية الصحية الشاملة.

وأشادت القصير، بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين ضمن "حملة 100 مليون صحة"، والتى أطلقت برنامج الفحص الوطنى للسيدات الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين، بهدف الوصول إلى صفر إصابات بين حديثى الولادة المولودين لأمهات مصابات بمرض نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى لـ المتعايشين، ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى.