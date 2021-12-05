إنفوجراف- قادرون باختلاف.. السيسى يعلن حزمة من الإجراءات التنفيذية

جدة - نرمين السيد - كما شملت الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس: التوسع فى تدريب المعلمين فى التعامل مع ذوى الهمم، إنتاج أعمال درامية تستهدف إبراز إبداعات ذوى الهمم. بالإضافة إلى توفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم، التنسيق بين أجهزة الدولة لتدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم.

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