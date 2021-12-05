الجيزة تبدأ أعمال تطوير ميدان المساحة بالدقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويراعى التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان، ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية، إضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان. بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقا للرؤية الهندسية الصحيحة، واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان .

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