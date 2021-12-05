للعاملين بالقطاع العام.. أسعار اشتراكات القطارات وخطوات الاستخراج

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جدة - نرمين السيد - ويقتصر صرف الاشتراكات للعاملين بالحكومة والقطاع العام فى حدود مسافة الاشتراك على خطوط الطوالى أو فى حدود المنطقة أو المناطق بخطوط ومناطق الضواحى الواقع فى دائرتها مقر العمل وسكن العامل.
وفيما يلى أسعار اشتراكات القطاع العام حسب المسافة:-
خطوات استخراج الاشتراك:-
1- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج "100نقل" من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات.
2- استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك على أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومى.
3- صورة الرقم القومى.
4- 2 صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.
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