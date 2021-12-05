القومى للإعاقة : قرارات الرئيس السيسى دافع قوى لدعم الأشخاص ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، أن قرارات الرئيس تمثل دافع قوى ومباشر لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الجهود التى تقدمها الدولة المصرية لدعم التمكين الحقيقى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات من خلال القرارات والقوانين والتشريعات.
وأضاف المشرف العام على المجلس، أن حزمة القرارات الأخيرة من شأنها زيادة أوجه الدعم المقدم للأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالات كافة خاصة الدراما والثقافة والتعليم والرياضة والحياة الكريمة، وإبراز قدراتهم الحقيقية، وكذا المساهمة الفعالة فى تمكينهم الاقتصادى ودمجهم، وهى من المحددات الرئيسية التى يعمل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على السعى فى تنفيذها.
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