/664471/نورا-علي-أصحاب-الهمم-وذوي-القدرات-الخاصة-في-عيون-الدولة-المصرية-بقيادة-الرئيس-السيسى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إقامة الدولة المصرية احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة كل عام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حافز كبير يسعد ذوى الهمم وذويهم ويخلق طاقة ايجابية فى نفوسهم ويمنحهم الثقة، مؤكدة أن حضور الرئيس هذه الاحتفالية في نسختها الثالثة والاستجابة لمطالبهم والتقاط الصور يؤكد أن أصحاب الهمم يحظون باهتمام سيادته وحرصه الدائم على ضمان حقوقهم والاحتفاء بهم كل عام في يومهم العالمى، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل اللازمة لهم، مؤكدة أنهم أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من اهتمام الدولة المصرية التي لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى رفع رأسهم واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع.

النائبة نورا على: الدولة وضعت أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة نصب أعينها

قالت على، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى وضع أبناءها من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة نصب أعينها وهذه خطوة ممتازة وإنجاز حقيقى، فى ظل حرصها على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعى لتذليل الصعوبات أمامهم ، مشيدة بالإنجازات التى يحققها ذوى القدرات الخاصة، فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها، واصفة إياهم ب"فرسان الإرادة" فهم شركاء الوطن والمستقبل.

وأضافت رئيس سياحة النواب، أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط.

وأشادت على، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذوى الهمم ، وبما جاء من كلمات خلال الاحتفالية "نفسى فى حاجات كتير ليكم لان كل شخصية منكم ليها المفروض أن إحنا كدولة وشعب ومجتمع نقدم ما يمكن تقديمه، وبالتالى بسؤالك خليتينى أقول لمجلس النواب والشيوخ محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط فى صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير، لكن كلنا لما نقدم فيه يحقق مساهمة تخلينا نعمل اللى نتمنى نعمله، نقدر نعمله وعاوز كتير أن كل الناس فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللى مش واخدين بالهم منهم ومش هيعرفوا غير يوم القيامة، خلى بالك منه انتوا الكنز هنعملك رحلة إلى كلية الشرطة والكلية الحربية ونقضى يوم هناك".