/664476/مشيدا-باحتفالية-قادرون-باختلاف-النائب-سيد-حجازي-نشهد-العصر-الذهبي-لأصحاب-الهمم

قال النائب سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذه الفترة تشهد اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي أصحاب الهمم بعنائية فائقة جعلتهم نصب أعين الدولة.

سيد حجازي يشيد باحتفالية قادرون باختلاف

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي أنه من حق أصحاب الاحتياجات خاصة تولي المناصب القيادية، بالإضافة إلي مشاركتهم في العمل البرلماني سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وكذلك مشاركتهم بالمجالس القومية، مشيدا باحتفالية قادرون باختلاف والتي انطلقت صباح اليوم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلي أن القانون احتوي أيضا علي بعض المواد الخاصة المتعلقة بعمل ذوي الهمم في القطاع الحكومي والخاص بنسبة 5%، كما أنه يجوز لأصحاب الاحتياجات الخاصة الدمج أو الجمع بين معاشين سواء كان راتب أو معاش تكافل وكرامة او معاش تأميني، مضيفا: نشهد العصر الذهبي لأصحاب الهمم.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.