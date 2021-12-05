وزير الرى: مصر لا تهدر المياه و العالم شهد بحسن ادارتنا للموارد المائية.. ونتخذ اجراءات لحماية الدلتا من الغرق«فيديو وصور»

/664480/وزير-الرى-مصر-لا-تهدر-المياه-و-العالم-شهد-بحسن-ادارتنا-للموارد-المائية ونتخذ-اجراءات-لحماية-الدلتا-من-الغرقفيديو-وصور

اكد وزير الموارد المائية والري د محمد عبد العاطي ان الدولة المصرية تحرص دائما على حسن ادارة ملف المياه و لا تهدرها و اضاف خلال إجتماع لجنة الزراعة و الرى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي لمناقشة" استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٥٠ .

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