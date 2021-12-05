/664481/مانشستر-يونايتد-يضرب-كريستال-بالاس-بالدوري-الإنجليزي-في-الظهور-الأول-لرالف-رانكيك

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1/0 على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر لاعبو مانشستر يونايتد بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة وكانوا القرب في التسجيل، حنى جاء فريد في الدقيقة 77 وأحرز هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية.

لتنتهي المباراة بفوز هام لمانشستر يونايتد يصعد بهم للنقطة رقم 24 في المركز السادس، بينما يظل كريستال بالاس عن النقطة رقم 16 في المركز الثاني عشر.

ويعد ذلك اللقاء الأول للمدير الفني الجديد للفريق رالف رانكيك وأعتمد على نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام أرسنال الذي أنتهى بفوز صعب للمانيو بنتيجة 3/2.

وجاء تشكيل مانشستر يونايند كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بثلاثية وسط تألق رونالدو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.