للمرة الثالثة..فيلم «ريش» يفوز بجائزة لجنة التحكيم ضمن مهرجان تورينو السينمائي الدولي

/664482/للمرة-الثالثةفيلم-ريش-يفوز-بجائزة-لجنة-التحكيم-ضمن-مهرجان-تورينو-السينمائي-الدولي

حصد الفيلم الروائي «ريش» على جائزة لجنة التحكيم ضمن مهرجان تورينو السينمائي الدولي في نسخته الـ74، الذي انطلق في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد جوائز فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري

وتعتبر هذه الجائزة الثالثة لفيلم ريش بعد حصوله على العديد من الجوائز الكبرى، إذ بعدما أثار الجدل بين نجوم الوسط الفني والجمهور، حصد فيلم «ريش» على جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وهو أمر ليس بالمتوقع خاصة بعد انسحاب عدد كبير من النجوم من العرض الخاص به على رأسهم الفنان شريف منير.

هجوم النجوم على فيلم ريش بعد عرضه بالجونة

أتى ذلك بعدما اتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

كما انسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش»، والتي جاءت تعليقاتهم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”.

قصة فيلم ريش

وفيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.