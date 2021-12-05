النائب جميل حليم لـ"دوت الخليج ":«قادرون بإختلاف» ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«فيديو»

/664484/النائب-جميل-حليم-لـتحيا-مصر-قادرون-بإختلاف-ترجمة-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسانفيديو

قال النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم ليس بجديد، مضيفا: الرئيس السيسي أعلن من قبل أن عام 18 هوعام ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر بتقديم الرعاية الفائقة لذوي الهمم.

النائب جميل حليم: نشهد ما يسمي بالدمج الحقيقي لذوي الهمم

وأكد حليم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قادرون باختلاف هي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي التي أطلقها الرئيس السيسي تضمنت عدة شروط للعناية الخاصة بذوي الهمم، مشيرا إلي قانون التنمر الذي تم إصداره بهدف حماية ذوي الهمم من التنمر.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه بذلك تكتمل منظومة حماية أبنائها من ذوي الهمم، مشيرا إلي أن قانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي تعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، و تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا: هذا ما نطلق عليه دمج حقيقي لذوي الهمم في المجتمع.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية. وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.