/664488/علاء-مصطفي-اطلاق-الموسم-الثاني-من-مبادرة-تنفيذي-بالإسكندرية-في-منتصف-ديسمبر-الجاري

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة "تنفيذي"، عن الانتهاء من الموسم الأول من المبادرة في الإسكندرية، والبدء في الموسم الثاني في منتصف شهر ديسمبر الجاري.

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وأضاف مصطفي، في بيان له اليوم، أنه تم تدريب الشباب خلال الموسم الأول علي تنمية المهارات التنفيذية والإدارية وضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة، موضحا أنه تم التدريب على برامج عملية مكثفة، ونماذج محاكاة، وتقييمات شخصية.

وأشار مؤسس مبادرة تنفيذي إلي أن المبادرة تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.

علاء مصطفي: اطلاق الموسم الثاني من مبادرة تنفيذي بالإسكندرية في منتصف ديسمبر الجاري

جدير بالذكر أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد الكوادر الشبابية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015، "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" ويعمل البرنامج على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة.

ويقوم التدريب في مبادرة تنفيذي على 3 محاور وهي العلوم السياسية والاستراتيجية، والعلوم الإدارية وفن القيادة، والعلوم الاجتماعية والانسانية، ويحصل من يجتاز البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية.