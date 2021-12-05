«قادرون باختلاف».. نواب البرلمان والشيوخ يتحدثون لـ دوت الخليج:«نشهد الدمج الحقيقي لذوي الهمم»«فيديو»

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

سيد حجازي يشيد باحتفالية قادرون باختلاف

وفي هذا الصدد، قال النائب سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذه الفترة تشهد اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي أصحاب الهمم بعنائية فائقة جعلتهم نصب أعين الدولة.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي أنه من حق أصحاب الاحتياجات خاصة تولي المناصب القيادية، بالإضافة إلي مشاركتهم في العمل البرلماني سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وكذلك مشاركتهم بالمجالس القومية، مشيدا باحتفالية قادرون باختلاف والتي انطلقت صباح اليوم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلي أن القانون احتوي أيضا علي بعض المواد الخاصة المتعلقة بعمل ذوي الهمم في القطاع الحكومي والخاص بنسبة 5%، كما أنه يجوز لأصحاب الاحتياجات الخاصة الدمج أو الجمع بين معاشين سواء كان راتب أو معاش تكافل وكرامة او معاش تأميني، مضيفا: نشهد العصر الذهبي لأصحاب الهمم.

محمود الشامي: «قادرون باختلاف» شاهده علي جني ثمار ما بذلته الدولة لدعم ذوي الهمم

وقال النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، أن نجاح المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي كانت بتوفيق من الله، لافتا أن أي مبادرة يتم اطلاقها تحظي بتأييد من المواطنين، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء علي فيروس سي.

وأكد الشامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الرئيس السيسي رجل مخلص ومحب لوطنه، مضيفا: نبدأ حاليا جني الثمار و احتفالية قادرون باختلاف شاهده علي جني ثمار ما بذلته الدولة لدعم ذوي الهمم.

وقدم عضو مجلس النواب، التحية للرئيس السيسي علي ما يقوم به من لفتات إنسانية، وعلي الاهتمام بأصحاب ذوي الهمم، وعلي اقتراحه بإنشاء صندوق لـ"قادرون باختلاف" لتقديم الدعم والمساندة لأصحاب ذوي الهمم.

وتابع الشامي: النسخة الأولي من فاعلية قادرون باختلاف تحدثت عن ذوي الهمم، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، ومشيرا أن كان الهدف من "قادرون باختلاف" هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم، بالإضافة إلي تغليظ عقوبات التنمر، و تغيير نظرة المجتمع.

وطالب الشامي، الوزرارت المعنية بالتوجه نحو المبادرات والفعاليات التي تطلقها الدولة لدعم أصحاب الهمم، من خلال تواجد وتمكين أصحاب الهمم في الوزرات المختلفة، مضيفا: ذوي الهمم ليس عالة علي المجتمع فهم يتميزون بالعديد من القدرات التي تؤهلم للعمل في أي مكان.

النائب جميل حليم: نشهد ما يسمي بالدمج الحقيقي لذوي الهمم

وقال النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم ليس بجديد، مضيفا: الرئيس السيسي أعلن من قبل أن عام 18 هوعام ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر بتقديم الرعاية الفائقة لذوي الهمم.

وأكد حليم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قادرون باختلاف هي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي التي أطلقها الرئيس السيسي تضمنت عدة شروط للعناية الخاصة بذوي الهمم، مشيرا إلي قانون التنمر الذي تم إصداره بهدف حماية ذوي الهمم من التنمر.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه بذلك تكتمل منظومة حماية أبنائها من ذوي الهمم، مشيرا إلي أن قانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي تعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، و تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا: هذا ما نطلق عليه دمج حقيقي لذوي الهمم في المجتمع.