سفير إيطاليا لدى مصر: نعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الإيطالى لدى مصر مايكل كارون، أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات لبناء علاقات تجارية جديدة فى مجال الاستثمارات والتجارة والاستيراد والتصدير، وأنه يعمل على زيادة التبادل التجارى مع مصر.





جاء ذلك خلال زيارة السفير الإيطالى لمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور القنصل العام لإيطاليا كيارا صول، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ومن جهته، قدم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال اللقاء، نبذة عن تاريخ الغرفة ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عام على إنشائها خلال شهر مايو 2022 فى احتفالية رسمية.

وأوضح أن غرفة الإسكندرية مهتمة بالعمل على زيادة التعاون التجارى بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن المتغيرات العالمية أصبحت سريعة، ومن المهم استغلال المميزات النسبية بين الطرفين، لافتا إلى إمكانية التعاون بين البلدين لدخول أسواق ثالثة، وذلك لجذب الشركات الكبرى للمشاركة فى ظل حدوث حالة التضخم الحالية نتيجة الاختلال فى سلاسل الإمداد.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية استئناف خط الشحن السريع للصادرات الزراعية، ودعم التعاون مع اتحاد الغرف الإيطالية لنقل نظام التبادل الإلكترونى للسلع، إضافة إلى التعاون فى مجال النقل واللوجستيات، بما فى ذلك الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية، وتبادل السلع والنقل البرى.

وأكد الطرفان أهمية دعم المشاركة المصرية فى المعارض الإيطالية، ودعم استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال التمويل والمساعدة الفنية.

وفى ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة وتعزيز الجهود المشتركة فى المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى عدة مجالات مختلفة.