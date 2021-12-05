مشاركة باحتفالية قادرون باختلاف لـ السيسى: شكرا فرحتنا النهاردة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كنت فرحانة قوى وفخورة"، لافتة إلى أنها تعرضت للتنمر من قبل شخص عبر صفحتها على الفيسبوك، متابعة: "أنا قولتله سيادة الرئيس السيسى عمل لنا قانون التنمر عشان يحمينا منك وياخد حقنا منك بالقانون".
وأوضحت أنها أخذت حقها من المتنمر، موجها رسالة لمن يتعرضون للتنمر قائلة: "متسبش حقك، وكله بالقانون"، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى: "شكرا فرحتنا النهاردة".
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