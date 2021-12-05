«الدواء» تحذر​ من استخدام المستحضرات الموضعية لاحتقان الأنف أكثر من 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الدواء المصرية، أن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف هى مستحضرات يتم استخدامها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والانفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية، ونها نقط وبخاخ الأنف.





وحذرت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد،​ من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبى. يأتى ذلك فى إطار دور الهيئة الرقابى والتوعوى والخدمى.

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