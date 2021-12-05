”الطيران” تواصل جهودها الاحترازية بالمطارات والطائرات لمواجهة خطر أوميكرون

قامت وزارة الطيران المدني، بتشديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ضوء برنامج أعمال التعقيم والتطهير الموسعة، والتى تشمل جميع المطارات المصرية، وكذا التى تتم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، فضلاً عن المنشأت ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة، وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة المصرية نحو تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، التي تتبعها كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد الذى اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون".

صرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني، بأن المطارات المصرية كثفت خلال الفترة الراهنة حملات التعقيم والتطهير، تنفيذاً للخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع، خاصة أن المطارات المصرية تشهد كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية، حيث تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم ، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول و الكاونترات، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

وأضافت المصادر، أن السلطات الطبية بالمطارات المصرية، اتخذت أيضا إجراءات استثنائية للحد من أي احتمالية وصول الفيروس المتحور إلى مصر، لسرعة كشف المصابين القادمين من الدول المنتشر بها متحور أوميكرون عبر رحلات المباشرة أو رحلات الترانزيت.

وأكدت المصادر، بأن الشركة الوطنية مصر للطيران قامت بتكثيف عمليات التعقيم علي متن طائراتها قبل كل رحلة وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات و الجسم الخارجى للطائرات، بالإضافة إلي عمليات تعقيم وتطهير شاملة لكافة معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين.