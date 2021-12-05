توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١، إلى جمهورية السنغال من أجل المشاركة في أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار على مدار يومين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المنتدى يعقد تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال وبمشاركة وزراء وكبار مسئولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى تحت عنوان "تحديات استقرار وبزوغ إفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري يتوجه إلى السنغال للمشاركة في أعمال منتدى داكار الدولي حول السلم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.