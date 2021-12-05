إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعه ١٦,٤٥ اليوم الأحد، نظرا لسوء الأحوال الجو مائية وشدة الرياح التي بلغت 37 عقدة والضغط الجوي 1012 واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من ٤:٣ متر والرؤية 6 كم، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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