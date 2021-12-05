تعرف على أسعار اشتراكات القطارات للعاملين بالقطاع العام

تُتِيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر اشتراكات للقطاع العام والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوى الجمهورية و يقتصر صرف الاشتراكات للعاملين بالحكومة والقطاع العام في حدود مسافة الاشتراك على خطوط الطوالي أو في حدود المنطقة ومناطق الضواحي الواقع في دائرتها مقر العمل وسكن العامل.

خطوات استخراج الاشتراك:

1- شراء استمارة طلب الحصول علي الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات .

2- استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك علي أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومي.

3- صورة الرقم القومي .

4- عدد ٢ صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.

وفيما يلي أسعار اشتراكات القطاع العام حسب المسافة .