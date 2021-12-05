تعرف على أسعار اشتراكات القطارات للعاملين بالقطاع العام

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تُتِيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر اشتراكات للقطاع العام والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوى الجمهورية و يقتصر صرف الاشتراكات للعاملين بالحكومة والقطاع العام في حدود مسافة الاشتراك على خطوط الطوالي أو في حدود المنطقة ومناطق الضواحي الواقع في دائرتها مقر العمل وسكن العامل.
خطوات استخراج الاشتراك:
1- شراء استمارة طلب الحصول علي الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات .
2- استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك علي أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومي.
3- صورة الرقم القومي .
4- عدد ٢ صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.
وفيما يلي أسعار اشتراكات القطاع العام حسب المسافة .
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