نواب التنسيقية تقترح إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل

وافقت لجنة الإسكان الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد، على المقترح المقدم من النائببن محمود القط أمين سر لجنة الإعلام، ومحمد عزمي، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي، بإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل .

وتوافق أعضاء اللجنة بالإجماع على مقترح إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر، علي أن يتم إعداد تقرير عنه ورفع التوصية لرئيس مجلس الشيوخ.

وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة ودراسة حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام، ومناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لسلامة الطرق، وذلك من حيث فلسفة عمل المجلس والجهات المنوط لها عضوية المجلس وآليات عمله والأهداف الخاصة بإنشائه وتكوينه وعمله.