خاص لـ دوت الخليج: الأهلي يستجيب لطلب الرئيس السيسي.. والخطيب يجتمع مع السباح أحمد طارق بمقر النادي

/664485/خاص-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-يستجيب-لطلب-الرئيس-السيسي-والخطيب-يجتمع-مع-السباح-أحمد-طارق-بمقر-النادي

تواصل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، مع السباح أحمد طارق من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتواجد داخل مقر النادي غداً الأثنين لمقابلة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج بتواصل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي مع السباح أحمد طارق، استجابة لطلب الرئيس السيسي بتواجده داخل النادي الأهلي غداً الأثنين.

وكان أحمد طارق تحدث اليوم أمام الرئيس السيسي وأكد أنه يحلم باللعب داخل النادي الأهلي في فريق السباحة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن طلب أحمد طارق مجاب وأن الأهلي أرسل موافقته الفورية للتواجد داخل النادي.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالعمل على تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” أشعر بالفخر والامتنان للمشاركة اليوم مع أبنائنا من ذوى الهمم، فى تلك المناسبة التى أضحت عيدًا سنويًا بالنسبة لكل المصريين.

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، الذى أقيمت بمركز المنارة، والتى حضرها الرئيس السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:” إن قصة الكفاح والإرادة من أجل بناء دولتنا الحديثة قابلها العديد من التشابكات، ونقف معًا من أجل تخطي كل الصعاب سعيًا لتعديل المسار، وكلنا إيمان فى نتيجة كل من يتقن عمله.

واستكمل الرئيس السيسي، حديثه قائلًا:” نعتز بما وصل إليه ذوى الهمم، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة، بما يعكس قدراتهم غير المحددوة على مواجهة التحديات وهو ما يعزز تطلعاتنا تجاههم، ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس، وإتاحة الخدمات التدريبية لهم.