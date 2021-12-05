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بغداد بونجاح: الجزائر تلعب على الفوز في جميع المباريات وسنفوز على مصر

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أحمد مصطفى 0 تبليغ

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تحدث بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر، قبل المباراة الهامة أمام مصر ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بونجاح في تصريحات صحفية: "كل لاعب جزائري ينتظر بفارغ الصبر مواجهه مصر ولن نتهاون بالمباراة رغم ضمان التأهل ونلعب دائما على الفوز".

وأضاف: " سنفوز على منتخب مصر مع أحترامنا لهم، لأننا نلعب جميع لقائتنا على الفوز أياً كان المنافس”.

وأكمل: “ جميع لاعبي منتخب الجزائر هدفهم واحد وهو الفوز بالبطولة، وهذا ما نسعى له من أول يوم لنا هنا”.

كأس العرب.. منتخب مصر يكتسح السودان بخماسية وسط تألق الوجوه الجديدة

حقق منتخب مصر فوز كبير على شقيقة السودان بنتيجة 5/0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

وشهد بداية الشوط الأول هجوم كبير من لاعب منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعةـ بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث  بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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