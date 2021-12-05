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أكد وزير الموارد المائية والري د محمد عبد العاطي أن الدولة المصرية تحرص دائما على حسن إدارة ملف المياه و لا تهدرها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد تصريحات وزير الرى من الشيوخ بـ«الفيديو»: مصر لا تهدر المياه و العالم شهد بحسن إدارتنا ونواجه دعاية سوداء بخصوص «نصيب الأسد» من مياه نهر النيل«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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