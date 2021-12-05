خاص لـ دوت الخليج الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على عودته

/664495/خاص-لـ-تحيا-مصر-الزمالك-يتفق-مع-مصطفى-محمد-على-عودته

كشف مصدر من نادي الزمالك لموقع دوت الخليج عن أنه تم الاتفاق مع مصطفى محمد على عودته مرة أخرى للفارس الأبيض، وعدم تفعيل بند الشراء له مع جالاتا سراي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تحدثت مع مصطفى محمد خلال الأيام الماضية واللاعب تفاهم الموقف وأستقر أن يعود إلى الزمالك من الدوري التركي.

وسيعود اللاعب بحد أقصى بنهاية الموسم، أو في شهر يناير حيث سيكون هناك محادثات خلال الأيام القادمه مع مسئولي جالاتا سراي حول عودة اللاعب في الميركاتو الشتوي.

الزمالك يهزم بايونير بخماسية بمشاركة سيسيه وشيكابالا

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بايونير بنتيجة 5/0، ضمن استعدادات الفارس الأبيض لعودة مباريات الدوري العام بعد التوقف الحالي بسبب بطولة كأس العرب.

وتسيد نادي الزمالك اللقاء أمام بايونير، وشارك أكثر من لاعب بعد غياب كبير مثل رزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وأحرز أهداف ازمالك كلاً من عمر السعيد هدفين وأوباما هاتريك، لينتهي اللقاء بخماسة زملكوية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – رزاق سيسيه – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: عمر السعيد

وفي شوط اللقاء الثاني أجرى كارتيرون عدة تغييرات أبرزها دخول أيمن حفني وأبو جبل ويوسف أسامة نبيه بدلاً من شيكابالا ومحمد عواد ورزاق سيسيه.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.