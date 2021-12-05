«في عهدك كل العز»..راغب علامة يشيد بالرئيس السيسي بعد احتفالية «قادرون باختلاف»

/664498/في-عهدك-كل-العزراغب-علامة-يشيد-بالرئيس-السيسي-بعد-احتفالية-قادرون-باختلاف

حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على توجيه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما دشن احتفالية كبيرة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم تحت عنوان «قادرون باختلاف».

دوت الخليج يرصد رسالة راغب علامة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «فى عهدك، كل العز يا ريّس العصر، وكل حد ما شاف النيل فى أحضان الشجر ولا سمع مواويل فى ليالى القمر، ما شفش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد فى عيون الولاد وتحدى الزمن.. أصله معداش على مصر.. عبد الفتاح السيسى بانى جمهورية مصر الحديثة».

إنطلاق مبادرة قادرون بإختلاف بتغطية من إيمان الحصري

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

وقدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم العظيمة.

النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاص

وأضافت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أنَّ النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.

وتابعت أنَّ النسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.