تأكيداً لـ دوت الخليج: الأهلي يشكر الرئيس السيسي.. ويلبي رغبة شاب ذوي الهمم

/664499/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-يشكر-الرئيس-السيسي-ويلبي-رغبة-شاب-ذوي-الهمم

وجه النادي الاهلي الشكر للرئيس السيسي في بيان رسمي، بعد تلبية طلب شاب من ذو الاحتياجات الخاصة بلعبه في السباحة بالنادي الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة.

وأكمل: " وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون في استقباله غدًا بمقر النادي بالجزيرة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة".

وأضاف: " وأكد الكابتن الخطيب على تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن، لا سيما وأن ما يقوم به النادي الأهلي ومسئولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني الذي يعتز به دومًا للصالح العام، واتساقًا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن في شتى المجالات".

وبكى الرئيس السيسي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات، والذى شارك فى تقديم حفل الافتتاح.

الرئيس السيسي يبكي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات

وطالبت إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم اعتماد طريقة برايل ضمن قراءة الوثائق الرسمية سواء البطاقة أو جواز السفر، أو غيرها.

الرئيس السيسي يعد بتنفيذ مطالب إحدى فتيات ذوى القدرات

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى شعبان، والإعلامي شريف مدكور، قد شاركا فى احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث قاما بإدارة الحوار مع الأطفال من ذوى القدرات.