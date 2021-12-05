مهند عماد بعد الموافقة على فكرة تدريس مادة احترام الآخر: إحساس لا يمكن وصفه

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، أنه شعر بالفخر بعد الموافقة على فكرته، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما وجه التحية لوالدته لأنها وراء المكانة التى وصل إليها، معلقا: "مش هاعرف أوفى حقها".
وأوضح صاحب فكرة تدريس مادة احترام الآخر، أنه طرح فكرته العام الماضى وخلال العام الحالى تمت الموافقة عليها، معقبًا: "ده توفيق من ربنا، والحمد اكتسبت بعض الشهرة على خفيف".
وأشار إلى أنه يحلم بتغير نظرة المجتمع بشكل كامل لذوى الهمم، لافتًا إلى أن النظرة بدأت تتغير.
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