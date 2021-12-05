مشاركة باحتفالية قادرون باختلاف: فرحت جدا لما الرئيس رد على سؤالى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت نورهان عثمان أول بطلة للتزحلق على الجليد من ذوى الهمم، إنها سعيدة لمشاركتها فى احتفالية قادرون باختلاف والتى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، معقبة: "حسيت بفرحة، وفرحت جدا لما رد على سؤالى".





وأضافت نورهان عثمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنهم طلبوا التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أنه وافق عندما علم بطلبهم. وتابعت: "مصر كلها اتفرجت علينا وكلهم مبسوطين"، لافتة إلى أنها تمارس عدد كبير من الهوايات وأقربها لقلبها السلة والتزحلق على الجليد.

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